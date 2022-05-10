У РФ уже проблеми з поповненням високоточних боєприпасів, – Пентагон

Санкції проти Російської Федерації починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі. Зокрема, російській армії важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

Про це в понеділок, 9 травня, поінфомувала пресслужба міноборони США із посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

“Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою тупих (некерованих, – “Н”) бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів.

Ми вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про електронні компоненти, вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси”, – сказав він.

За словами американського чиновника зі сфери оборони, за останню добу до України надійшло 13 поставок зброї з семи країн.

Також він поінформував, що президент США Джо Байден попросив ще п’ять мільярдів доларів на військову підтримку України.

“Ми хотіли б погодити це до третього тижня травня, щоб мати змогу продовжувати підтримку безперервно”, – сказав представник Міноборони США.

За його словами, в Україну вже доставили 85 гаубиць із 90 обіцяних, а також 110 тисяч снарядів до них.

Українські військові проходять навчання з користування новою зброєю.

Тим часом російські військові, за словами американського чиновника, не дуже просунулися в Україні за останні 24 години.

Він також сказав, що в Пентагоні не бачать ознак того, що Росія може мобілізувати більше сил, “незалежно від 9 травня”.

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