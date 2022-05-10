Home / Війна / У РФ уже проблеми з поповненням високоточних боєприпасів, – Пентагон

У РФ уже проблеми з поповненням високоточних боєприпасів, – Пентагон

10/05/2022 08:43

Санкції проти Російської Федерації починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі.  Зокрема, російській армії важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

Про це в понеділок, 9 травня, поінфомувала пресслужба міноборони США із посиланням на високопоставленого чиновника Пентагону.

“Ми бачили, що вони використали вже багато високоточної зброї. Вони продовжують бити по Маріуполю купою тупих (некерованих, – “Н”) бомб. Отже, у них виникають проблеми з поповненням високоточних боєприпасів.

Ми вважаємо, що санкції та експортний контроль, особливо коли йдеться про електронні компоненти, вплинули на можливості російської оборонно-промислової бази та їхню здатність поповнювати запаси”, – сказав він.

За словами американського чиновника зі сфери оборони, за останню добу до України надійшло 13 поставок зброї з семи країн.

Також він поінформував, що президент США Джо Байден попросив ще п’ять мільярдів доларів на військову підтримку України.

“Ми хотіли б погодити це до третього тижня травня, щоб мати змогу продовжувати підтримку безперервно”, – сказав представник Міноборони США.

За його словами, в Україну вже доставили 85 гаубиць із 90 обіцяних, а також 110 тисяч снарядів до них.

Українські військові проходять навчання з користування новою зброєю.

Тим часом російські військові, за словами американського чиновника, не дуже просунулися в Україні за останні 24 години.

Він також сказав, що в Пентагоні не бачать ознак того, що Росія може мобілізувати більше сил, “незалежно від 9 травня”.

Читайте також:
Генштаб попередив про можливі диверсії росіян на хімічних підприємствах

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Опоблоківця” Балицького призначили керувати окупованою частиною Запоріжжя

Депутата Запорізької обласної ради від “Опозиційного блоку” Євгена Балицького російські окупанти проголосили так званим “начальником військово-цивільної адміністрації Запорізької області”. Про це 9 травня повідомив сайт “РІА Мелітополь”. При цьому...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse