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Генштаб попередив про можливі диверсії росіян на хімічних підприємствах

10/05/2022 07:51

Генеральний штаб ЗС України не виключає ворожих диверсій на хімічних підприємствах.

Про це йдеться у зведенні ГШ ЗСУ станом на 6:00 вівторка, 10 травня.

“Триває застосування артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.
Зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.
Не виключається ймовірність проведення диверсій на обʼєктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділів Збройних Сил України”, – сказано в оперативній інформації.

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