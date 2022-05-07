Home / Світ / Америка / Новий пакет допомоги зі США на $150 млн: снаряди, РЛС, РЕБ, і не тільки

Новий пакет допомоги зі США на $150 млн: снаряди, РЛС, РЕБ, і не тільки

07/05/2022 16:24

Сполучені Штати підтвердили надання нового пакету військової допомоги Україні для боротьби з російською агресією та озвучили його зміст.

Україна отримає боєприпасів та радіолокаційних систем на 150 млн доларів, повідомили в Пентагоні.

У Міноборони США зазначили, що ця допомога повинна “задовольнити критичні потреби України, оскільки російські війська продовжують наступ на сході України”.

“Сьогодні США продовжують нашу потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну. Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання”, – написав президент США Джо Байден у Twitter 7 травня.

До пакету допомоги входять:

  • 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
  • 3 рухомі РЛС контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36;
  • засоби радіоелектронної боротьби;
  • польове обладнання;
  • запасні частини.

Водночас, зауважує військовий експерт Михайло Жирохов, за “крайніх п’ять днів в аеропорту Жешув у Польщі приземлилося понад 100 військово-транспортних літаків США”.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що закон про ленд-ліз для України Байден підпише 9 травня.

Попередній пакет військової допомоги від США, на $800 млн, був затверджений 21 квітня. За словами Джо Байдена, до цього пакету допомоги входять, зокрема, важка артилерія, боєприпаси до неї і тактичні безпілотники.
Також Байден заявив, що США виділять Україні ще 500 млн доларів економічної допомоги.

Перед тим лише 19 квітня повідомляли, що в Україну почали надходити вантажі з іншого пакету допомоги від США, які включають важче озброєння, 11 вертольотів Мі-17, 155-мм гаубиці, 300 дронів-камікадзе Switchblade та ін.

Читайте також:
Байден вимагає припинити витік інформації про обмін даними між розвідками США та України, – ЗМІ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

IT-спільнота зібрала $1 млн на “літачок” для ЗСУ менш ніж за добу

Менш ніж за добу українська ІТ-спільнота зібрала 30 мільйонів гривень (1 мільйон доларів США) на придбання суперсучасного комплексу безпілотних літальних апаратів для Збройних сил. Про це “Новинарні” повідомили у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse