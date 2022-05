Новий пакет допомоги зі США на $150 млн: снаряди, РЛС, РЕБ, і не тільки

Сполучені Штати підтвердили надання нового пакету військової допомоги Україні для боротьби з російською агресією та озвучили його зміст.

Україна отримає боєприпасів та радіолокаційних систем на 150 млн доларів, повідомили в Пентагоні.

У Міноборони США зазначили, що ця допомога повинна “задовольнити критичні потреби України, оскільки російські війська продовжують наступ на сході України”.

“Сьогодні США продовжують нашу потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну. Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання”, – написав президент США Джо Байден у Twitter 7 травня.

Today, the U.S. is continuing our strong support for the brave people of Ukraine as they defend their country. I am announcing another package of security assistance that will provide additional artillery munitions, radars, and other equipment to Ukraine. https://t.co/lpvJbFF9Q3

