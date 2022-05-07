Новий пакет допомоги зі США на $150 млн: снаряди, РЛС, РЕБ, і не тільки

Сполучені Штати підтвердили надання нового пакету військової допомоги Україні для боротьби з російською агресією та озвучили його зміст.

Україна отримає боєприпасів та радіолокаційних систем на 150 млн доларів, повідомили в Пентагоні.

У Міноборони США зазначили, що ця допомога повинна “задовольнити критичні потреби України, оскільки російські війська продовжують наступ на сході України”.

“Сьогодні США продовжують нашу потужну підтримку хоробрим людям України, які захищають свою країну. Я оголошую ще один пакет безпекової допомоги, який надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання”, – написав президент США Джо Байден у Twitter 7 травня.

Today, the U.S. is continuing our strong support for the brave people of Ukraine as they defend their country. I am announcing another package of security assistance that will provide additional artillery munitions, radars, and other equipment to Ukraine. https://t.co/lpvJbFF9Q3 — President Biden (@POTUS) May 6, 2022

До пакету допомоги входять:

25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

3 рухомі РЛС контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36;

засоби радіоелектронної боротьби;

польове обладнання;

запасні частини.

Водночас, зауважує військовий експерт Михайло Жирохов, за “крайніх п’ять днів в аеропорту Жешув у Польщі приземлилося понад 100 військово-транспортних літаків США”.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що закон про ленд-ліз для України Байден підпише 9 травня.

Попередній пакет військової допомоги від США, на $800 млн, був затверджений 21 квітня. За словами Джо Байдена, до цього пакету допомоги входять, зокрема, важка артилерія, боєприпаси до неї і тактичні безпілотники.

Також Байден заявив, що США виділять Україні ще 500 млн доларів економічної допомоги.

Перед тим лише 19 квітня повідомляли, що в Україну почали надходити вантажі з іншого пакету допомоги від США, які включають важче озброєння, 11 вертольотів Мі-17, 155-мм гаубиці, 300 дронів-камікадзе Switchblade та ін.

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