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До Бучі й Ірпеня приїхали глави МЗС Німеччини та Нідерландів

10/05/2022 14:01

Міністри закордонних справ Німеччини та Нідерландів прибули з візитом до України.

Про це у вівторок, 10 травня, повідомляє “Європейська правда”.

За даними Tagesschau, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок почала візит із відвідання зруйнованої Бучі. Міністра супроводжувала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

У передмісті Києва Бербок поспілкувалась з місцевою громадою, яка розповіла їй свідчення про звірства росіян.

Анналена Бербок стала першим членом німецького уряду, який відвідує українську столицю після нападу Росії 24 лютого.

Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра у своєму Twitter опублікував фото зі Ірпеня.

За його словами, пізніше разом з Анналеною Бербок у них заплановані зустрічі з членами українського уряду.

“Розбомблені будинки і будівлі ілюструють вплив війни на життя чоловіків, жінок і дітей, що тут живуть. Ці дії не можуть залишатися безкарними. Нідерланди сповнені рішучості встановити істину і досягти справедливості”, – написав нідерландський міністр.

За його словами, Нідерланди роблять свій внесок у розслідування Міжнародного кримінального суду та слідчої комісії ООН, а також за рахунок направлення групи судово-медичних експертів до України.

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Україна

До Бучі й Ірпеня приїхали глави МЗС Німеччини та Нідерландів

Міністри закордонних справ Німеччини та Нідерландів прибули з візитом до України. Про це у вівторок, 10 травня, повідомляє “Європейська правда”. За даними Tagesschau, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок почала візит...

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