Неочікуваний візит: в Ірпінь приїхав прем’єр Канади Трюдо

Голова Київської ОВА Олександр Павлюк, Джастін Трюдо й Олександр Маркушин в Ірпені

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо без анонсів відвідав із візитом Україну, що воює. Про його перебування стало відомо з повідомлення мера міста Ірпінь Київської області, яке було зруйноване російськими окупантами.

Удень 8 травня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин написав у фейсбуці: “Щойно мав честь говорити із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. І, звісно, був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє”.

Маркушин подякував Трюдо за підтримку, яку надає Канада Україні.

“Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об‘єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом”, – додав міський голова.

Нагадаємо, цього ж дня Україну без попередження відвідала перша леді США Джилл Байден – вона побувала в Ужгороді.

Як повідомляла “Новинарня“, 7 травня президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили допомогу Україні.

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