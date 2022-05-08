Байден і Трюдо обговорили допомогу Україні

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, у якій центральною темою була війна Росії проти України.

Про це з офісів двох лідерів повідомили за підсумками розмови 7 травня, пише “Європейська правда”.

“Ми сфокусувалися на протиправному вторгненню РФ в Україну і нашій триваючій скоординованій реакції. Ми налаштовані підтримувати українців і притягати російський режим до відповідальності. Завтра ми говоритимемо про це з іншими лідерами Великої сімки”, – розповів Джастін Трюдо.

“Лідери підкреслили рішучість продовжити притягнення Росії до відповідальності за її варварські діяння в Україні та обговорили триваючі зусилля щодо безпекової допомоги Україні, економічної і гуманітарної допомоги мільйонам українців, які постраждали від бойових дій”, – зазначає пресслужба Білого дому.

Говорили також про двосторонні питання, зокрема цьогорічний “саміт Америк”.

Як відомо, 8 травня відбудеться відеоконференція лідерів G7, до неї по відеозв’язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Ще 1,3 млрд фунтів: Британія надасть Україні військову допомогу в подвоєному розмірі