Посольство США повертається у Київ

Посольство Сполучених Штатів Америки заявило про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.
Про це в неділю, 8 травня, повідомляє “Європейська правда”
Журналістів запросили на відеозйомку прибуття американських дипломатів до посольства США у Києві.
У відповідному пресрелізі окремо зазначено, що повернення посольства приурочено до дня перемоги над нацизмом.
Також 8 травня посольство Канади в Києві по-новій “відкрив” прем’єр-міністр цієї країни Джастін Трюдо, який перебуває з візитом в Україні.
26 квітня американські дипломати повернулися в Україну (у Львів) уперше після повномасштабного вторгнення Росії, а 27 квітня повідомили, що надалі поїздки до Львова стануть частішими
До дипмісія працювала з Польщі.
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