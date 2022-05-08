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Посольство США повертається у Київ

08/05/2022 18:28

Посольство Сполучених Штатів Америки заявило про повернення до Києва  тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів.

Про це в неділю, 8 травня, повідомляє “Європейська правда

Журналістів запросили на відеозйомку прибуття американських дипломатів до посольства США у Києві.

У відповідному пресрелізі окремо зазначено, що повернення посольства приурочено до дня перемоги над нацизмом.

Також 8 травня посольство Канади в Києві по-новій “відкрив” прем’єр-міністр цієї країни Джастін Трюдо, який перебуває з візитом в Україні.

26 квітня американські дипломати повернулися в Україну (у Львів) уперше після повномасштабного вторгнення Росії, а 27 квітня повідомили, що надалі поїздки до Львова стануть частішими

При цьому можливе повернення посольства США до Києва анонсувалося лише на кінець травня – “якщо дозволятиме безпекова ситуація”.

До дипмісія працювала з Польщі.

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Україна

Посольство США повертається у Київ

Посольство Сполучених Штатів Америки заявило про повернення до Києва  тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів. Про це в неділю, 8 травня, повідомляє “Європейська правда” Журналістів запросили на...

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