Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США в Україні

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом Сполучених Штатів в Україні.

Про це вдень у середу, 27 квітня, інформує “Європейська правда” з посиланням на заяву Білого дому.

Президент спрямував у Сенат пропозицію призначити Бріджит Брінк Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні.

Про намір запропонувати її на цю посаду Байден оголосив 25 квітня.

Бріджит Брінк зараз є послом у Словаччині, а до того, серед іншого, була старшою радницею та помічницею секретаря Бюро з європейських та євразійських справ Держдепу, опікуючись питаннями Східної Європи і Кавказу.

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