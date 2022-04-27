Комітет Палати представників США розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України

Регламентний комітет Палати представників США сьогодні розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України.
Як передає “Новинарня” у вівторок, 27 квітня, про це йдеться на сайті комітету.
Зазначається, що комітет збереться о 14:00 за місцевим часом (о 21:00 за київським) у Капітолії, щоб розглянути акт S. 3522 – законопроєкт про ленд-ліз на захист демократії в Україні (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).
Сенат США 7 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.
Сенатори швидко підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, адже українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.
Тепер законопроєкт повинна схвалити Палата представників.
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