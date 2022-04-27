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Комітет Палати представників США розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України

27/04/2022 12:24

Регламентний комітет Палати представників США сьогодні розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 27 квітня, про це йдеться на сайті комітету.

Зазначається, що комітет збереться о 14:00 за місцевим часом (о 21:00 за київським) у Капітолії, щоб розглянути акт S. 3522 – законопроєкт про ленд-ліз на захист демократії в Україні (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Сенат США 7 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Сенатори швидко підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, адже українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.

Тепер законопроєкт повинна схвалити Палата представників.

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