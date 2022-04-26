Контактна група з оборони України зустрічатиметься щомісяця, – Пентагон після Рамштайна

Олексій Резніков, Ллойд Остін та інші учасники зустрічі на базі Рамштайн

Зустріч Консультативної групи з оборони України за участю західних країн тепер відбуватиметься щомісяця.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін після першої такої зустрічі, яка відбулася у вівторок, 26 квітня, на базі Рамштайн у Німеччині, передає “Європейська правда”.

“Я з гордістю повідомляю, що сьогоднішня зустріч стане щомісячною Контактною групою з оборони України. Контактна група стане засобом для держав доброї волі, щоб активізувати зусилля, координувати допомогу та зосередитися на перемозі у сьогоднішній боротьбі та боротьбі у майбутньому”, – сказав Остін.

За його словами, зустрічі можуть відбуватися із присутністю сторін, віртуально або у змішаному режимі.

Остін розповів, що на нинішній зустрічі обговорювалися питання щодо довгострокової підтримки обороноздатності України, у тому числі про те, що для цього потрібно від оборонно-промислових сфер країн-учасниць.

У зустрічі на американській базі Рамштайн (земля Рейнланд-Пфальц, ФРН) узяли представники 40 країн – Албанії, Австралії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Катару, Кенії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Туреччини, Угорщини, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чорногорії, а також НАТО та Європейського Союзу.

Україну представляли міністр оборони Олексій Резніков та заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк.

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