Home / Світ / Контактна група з оборони України зустрічатиметься щомісяця, – Пентагон після Рамштайна

Контактна група з оборони України зустрічатиметься щомісяця, – Пентагон після Рамштайна

26/04/2022 21:02

Зустріч Консультативної групи з оборони України за участю західних країн тепер відбуватиметься щомісяця.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін після першої такої зустрічі, яка відбулася у вівторок, 26 квітня, на базі Рамштайн у Німеччині, передає “Європейська правда”.

“Я з гордістю повідомляю, що сьогоднішня зустріч стане щомісячною Контактною групою з оборони України. Контактна група стане засобом для держав доброї волі, щоб активізувати зусилля, координувати допомогу та зосередитися на перемозі у сьогоднішній боротьбі та боротьбі у майбутньому”, – сказав Остін.

За його словами, зустрічі можуть відбуватися із присутністю сторін, віртуально або у змішаному режимі.

Остін розповів, що на нинішній зустрічі обговорювалися питання щодо довгострокової підтримки обороноздатності України, у тому числі про те, що для цього потрібно від оборонно-промислових сфер країн-учасниць.

У зустрічі на американській базі Рамштайн (земля Рейнланд-Пфальц, ФРН) узяли представники 40 країн – Албанії, Австралії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Катару, Кенії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Північної Македонії, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Туреччини, Угорщини, України, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чорногорії, а також НАТО та Європейського Союзу.

Україну представляли міністр оборони Олексій Резніков та заступник головнокомандувача ЗСУ Євген Мойсюк.

Читайте також:
Німеччина дозволила поставку Україні зенітних САУ Gepard

Facebook коментарі
Унікальних переглядів: 29
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На підтримку України: у зруйнованому Ірпені виступив видатний піаніст Даріус Мажинтас

У місті Ірпінь Київської області на тлі зруйнованого історичного будинку культури відбувся виступ видатного піаніста Даріуса Мажинтаса на підтримку України та пошану зруйнованого міста героїв. Про у вівторок, 26...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse