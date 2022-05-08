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Перша леді США відвідала Ужгород та зустрілася з Оленою Зеленською

08/05/2022 16:52

Перша леді США Джилл Байден під час свого турне Східною Європою відвідала Україну – вона побувала в Ужгороді.

Про це після 15-ї години в неділю, 8 травня, повідомила пресслужба Закарпатської обласної ради.

Зазначається, що пані Байден зустрілась в Ужгороді з українською першою леді Оленою Зеленською. “Примітно, що це сталось в День матері”.

Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньо переміщених осіб з областей України, в яких тривають бойові дії.

Джилл Байден

Як відомо, Джилл Байден – учителька за фахом.

“Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США”, – зазначено в повідомленні.

“Зі зрозумілих причин візит в Ужгород не анонсувався, тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки прес-служба Білого дому”, – зазначили в пресслужбі облради.

Як відомо, цього тижня перша леді США проводить турне Східною Європою, відвідуючи також Словаччини ту Румунію. В обох країнах вона зустрічалася з українськими біженцями. Зокрема, 7 травня вона побувала в школі в Бухаресті.
Також поїздка передбачає зупинки у словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємецьке.

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Україна

Перша леді США відвідала Ужгород та зустрілася з Оленою Зеленською

Перша леді США Джилл Байден під час свого турне Східною Європою відвідала Україну – вона побувала в Ужгороді. Про це після 15-ї години в неділю, 8 травня, повідомила пресслужба...

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