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Перша леді США зустрілася з українськими біженцями в Румунії

07/05/2022 17:53

Дружина президента США Джилл Байден у супроводі першої леді Румунії Кармен Йоханніс в суботу, 7 травня, відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими дітьми та їхніми матерями, а також з українськими й місцевими вчителями.

Про це з посиланням на  CNN пише “Європейська правда“.

Після візиту до школи перша леді США коротко поговорила з журналістами перед посадкою в літак, обговоривши з ними емоційний вплив свого візиту до школи та хоробрість матерів, яких вона зустріла.

“Це було так емоційно, правда? Я думаю, українці дійсно знають, що ми разом із ними”, – сказала Байден журналістам.

“Ви бачите, ці діти справді страждали”, – додала перша леді США.

Перша леді США похвалила уряд Румунії та організації з допомоги за широкий спектр гуманітарних послуг, які вони надають українським біженцям.

Раніше Білий дім повідомив, що День матері (8 травня) перша леді США також проведе з українськими дітьми, які врятувалися від розв’язаної Путіним війни, але вже у Словаччині.

Візит Джилл Байден до Східної Європи відбувається у той час, коли президент Джо Байден вимагає від Конгресу виділення додаткових 33 мільярдів доларів на безпеку та економічну допомогу Україні.

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