Перша леді США зустрілася з українськими біженцями в Румунії

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Дружина президента США Джилл Байден у супроводі першої леді Румунії Кармен Йоханніс в суботу, 7 травня, відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими дітьми та їхніми матерями, а також з українськими й місцевими вчителями.

Про це з посиланням на CNN пише “Європейська правда“.

Після візиту до школи перша леді США коротко поговорила з журналістами перед посадкою в літак, обговоривши з ними емоційний вплив свого візиту до школи та хоробрість матерів, яких вона зустріла.

“Це було так емоційно, правда? Я думаю, українці дійсно знають, що ми разом із ними”, – сказала Байден журналістам.

“Ви бачите, ці діти справді страждали”, – додала перша леді США.

Перша леді США похвалила уряд Румунії та організації з допомоги за широкий спектр гуманітарних послуг, які вони надають українським біженцям.

Today in Bucharest, First Lady Carmen Iohannis and I are visiting Scoala Gimnaziala Uruguay, a Romanian school that has opened their classrooms to Ukrainian refugee students. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI — Jill Biden (@FLOTUS) May 7, 2022

Раніше Білий дім повідомив, що День матері (8 травня) перша леді США також проведе з українськими дітьми, які врятувалися від розв’язаної Путіним війни, але вже у Словаччині.

Візит Джилл Байден до Східної Європи відбувається у той час, коли президент Джо Байден вимагає від Конгресу виділення додаткових 33 мільярдів доларів на безпеку та економічну допомогу Україні.

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