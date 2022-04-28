Байден надіслав Конгресу новий запит на $33 млрд для підтримки України

Президент Джо Байден зробив запит до Конгресу на 33 мільярди доларів підтримки України, а також на нові юридичні інструменти для посилення санкцій і вилучення активів російських олігархів.

Про це ввечері в четвер, 28 квітня, інформує пресслужба Білого дому.

“Я щойно підписав запит до Конгресу США щодо виділення критично важливої оборонної, економічної й гуманітарної підтримки, щоби допомогти Україні надалі протистояти агресії Путіна у переломний момент”, – сказав президент США під час виступу.

У цьому зв’язку він зазаначив, що “вкрай важливо, щоб це фінансування було схвалено (в Конгресі, – “Н”) та затверджено якомога швидше”.

Байден наголосив, що США не атакують Росію.

“Ми допомагаємо Україні захищатися від російської агресії, і Путін, який вирішив розпочати це жорстоке вторгнення, так само він міг би зробити вибір, щоб припинити це жорстоке вторгнення”, – сказав американський лідер.

Як повідомили в адміністрації США, запит передбачає виділення $33 мільярдів.

Він включає, серед іншого, $20,4 мільярда на допомогу Україні у сфері безпеки й оборони, додаткові $8,5 мільярда на економічну допомогу, близько $3 мільярдів на гуманітарну допомогу, а також на підтримку заходів продовольчої безпеки.

Крім того, Байден оголосив про внесення пропозиції до Конгресу США щодо реалізації пакету заходів з притягнення чиновників уряду РФ та олігархів до відповідальності за війну в Україні.

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