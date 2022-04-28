Американські ЗМІ оприлюднили нове відео з Бучі з доказами звірства окупантів

Американський телеканал CNN оприлюднив нове відео, зняте з дрона над Бучею Київської області. На кадрах видно, як російська техніка їздить вулицями повз тіла вбитих мешканців міста.

Як передає CNN у четвер, 28 квітня, відео було зняте дроном над Бучею впродовж 12 і 13 березня.

Працівники телеканалу перевірили і підтвердили, що зйомки цим дроном велися над Бучею в ці дні.

На кадрах видно, як просто неба на вулицях лежать люди в тому одязі, які подібні до тих тіл, що були знайдені українськими військовими та міжнародними журналістами 1-3 квітня після звільнення міста від російської окупації.

Російська військова бронетехніка й військові просто ходили повз ці тіла в ці два дні.

Це підтверджує, що вбивства цих мирних мешканців у Бучі сталися в той час, коли місто перебувало під російською окупацією, спростовуючи твердження російської влади про провокацію та інсценування.

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