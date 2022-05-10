На Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили 12 атак ворога, збили Мі-24 та спалили чимало броні

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Упродовж поточної доби, 10 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донеччині та Луганщині успішно відбили 12 атак ворога. Про це у вівторок повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил. Зазначається, що українські захисники знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 7 автомобілів ворога. “Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук