На Донеччині й Луганщині ЗСУ відбили 12 атак ворога, збили Мі-24 та спалили чимало броні

Упродовж поточної доби, 10 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донеччині та Луганщині успішно відбили 12 атак ворога.
Про це у вівторок повідомила пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.
Зазначається, що українські захисники знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 7 автомобілів ворога.
“Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10”, – йдеться в повідомленні.
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