Під завалами знищеного росіянами будинку в Ізюмі знайшли 44 тіла, – ОВА

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У тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області під завалами будинку, який окупанти знищили ще в березні, виявили тіла 44 загиблих цивільних.

Про це вранці в вівторок, 10 травня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних.

Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення. Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!”, – йдеться в повідомленні.

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