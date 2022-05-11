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Білогорівка стала другою Чорнобаївкою: ЗСУ знову розбили переправу через Сіверський Донець і спалили багато русні

11/05/2022 22:31

Танкісти 17-ї бригади Збройних сил України вдруге чи втретє розбили поромну переправу росіян через річку Сіверський Донець у районі селища Білогорівка на Луганщині.

Про це повідомили голова ОВА Сергій Гайдай та пресслужба Міноборони.

“Білогорівка – друга Чорнобаївка. ЗСУ вчергове знищили понтонні переправи рашистів через Сіверський Донець”, – написав Гайдай у телеграмі ввечері 11 травня.

“Білогорівка нині форпост Луганщини, там рашисти намагаються вкотре перейти річку, але тільки риб годують…собою. Наші захисники б’ють орків, як мух”, – зазначив голова обласної адміністрації.

“До “дороги життя” (Лисичанськ-Бахмут – “Н”) росіяни пробитися не можуть, але 7 км ділянки щільно прострілюють здалеку”, – додав Гайдай.

У свою чергу Міноборони поширило фотозйомку переправи з БПЛА.

Зазначається, що погромом рашистів відзначилася 17-та окрема Криворізька танкова бригада імені Костянтина Пестушка.

“Артилеристи 17-ї танкової бригади ЗС України відкрили сезон відпусток для рашистів. Хтось купався в річці Сіверський Донець, а хтось обпалений травневим сонцем”, – ідеться в дописі МОУ у твіттері.

Нагадаємо, 8 травня стало відомо, що на Луганщині ЗСУ знищили поромну переправу через Сіверський Донець та рідкісну бронетехніку росіян.
9 травня голова ОВА Сергій Гайдай поінформував, що російські окупанти таки перейшли Сіверський Донець біля селища Білогорівка. Це загрожує тим, що Росія може перерізати трасу на Бахмут. Однак нову переправу також розбили, територію на правому березі річки зачищали.

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