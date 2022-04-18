Арестович заявив про 16-ту серію “Чорнобаївки”

Збройні сили України завдали 16-го удару по російських військах, дислокованих у районі аеродрому Чорнобаївка, що в Херсонській області.

Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

“Низька хмарність та рясний дощ не завадили точному ураженню позицій РСЗВ противника і щойно оновлених ним складів з ракетними боєприпасами в Чорнобаївці. Судячи з тривалої детонації, 16-й епізод серіалу “Чорнобаївка” таки відбувся”, – повідомив Арестович у фейсбуці.

За його словами, це сталося всупереч сумнівам суспільства, що “цей ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот, і завдяки недбалій бездарності нового керма “операції” генерала Дворнікова”.

Читайте також:

Підрозділ ЗСУ, який тричі палив росіян у Чорнобаївці, перемістився на Миколаївщину