Арестович заявив про 16-ту серію “Чорнобаївки”

Збройні сили України завдали 16-го удару по російських військах, дислокованих у районі аеродрому Чорнобаївка, що в Херсонській області.
Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.
“Низька хмарність та рясний дощ не завадили точному ураженню позицій РСЗВ противника і щойно оновлених ним складів з ракетними боєприпасами в Чорнобаївці. Судячи з тривалої детонації, 16-й епізод серіалу “Чорнобаївка” таки відбувся”, – повідомив Арестович у фейсбуці.
За його словами, це сталося всупереч сумнівам суспільства, що “цей ідіотизм в принципі можливий у виконанні розумних істот, і завдяки недбалій бездарності нового керма “операції” генерала Дворнікова”.
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