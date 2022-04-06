Підрозділ ЗСУ, який тричі палив росіян у Чорнобаївці, перемістився на Миколаївщину

Підрозділ реактивної артилерії ЗСУ, який тричі палив росіян у Чорнобаївці Херсонської області, перемістився на Миколаївщину.
Про це йдеться в сюжеті телерадіостудії МОУ “Бриз” у середу, 6 квітня.
“Вони приїхали з Чорнобаївки – і цим усе сказано. Військовослужбовці цього підрозділу брали участь у трьох серіях відомого на увесь світ «Чорнобаївського серіалу», використовуючи проти ворогів безжальну зброєю. Нині володарі “Ураганів” боронять Миколаївський напрямок, і тому у російських окупантів немає жодного шансу бодай на мінімальний успіх”, – йдеться в повідомленні.
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