На Донбасі росіяни продовжують наступ, намагаються утримати плацдарм за Сіверським Донцем, – ГШ

На Донбасі російські війська зосереджені на повному контролі міста Рубіжне, утримують захоплені позиції на правому березі Сіверського Донця та продовжують наступ на Лиман з метою часткового оточення угруповання Об’єднаних сил.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 травня.

“На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на отриманні повного контролю над містом Рубіжне та проведенні наступу в напрямку населеного пункту Лиман. Ворог намагається утримати позиції на правому березі річки Сіверський Донець. Також продовжує підготовку до проведення наступу в напрямках населених пунктів Курахове та Новопавлівка”, – повідомили в ГШ.

Зазначається, що противник продовжує обстрілювати позиції наших військ, збільшив інтенсивність ведення повітряної розвідки із застосуванням безпілотників.

На Бахмутському напрямку, з метою підготовки наступу, російські окупанти продовжують артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Світлодарськ та Троїцьке. Тут противник провів штурмові дії у напрямках на Оріхове та Тошківку, успіху не мав.

У Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу “Азовсталь”. Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

За повідомленням Генштабу, на Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог активних бойових дій не проводив, обстрілював наші підрозділи зі ствольної артилерії та мінометів. Проводить інженерне обладнання передових позицій.

“Ворог продовжує зазнавати втрат. Противник дезорганізований та деморалізований. За наявною інформацією, військовослужбовцям окремих підрозділів збройних сил російської федерації, що виконують завдання на території України, повідомили про неможливість проведення ротації до кінця терміну проведення так званої “спеціальної операції”, – ідеться також у зведенні.



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