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ЗСУ звільнили ще одне село на північ від Харкова

11/05/2022 19:02

Сили оборони України звільнили ще одне село на північ від Харкова.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 11 травня.

“На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив. Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних Сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області (Дергачівський район – “Н”)“, – сказано в повідомленні.

При цьому тривають бої на Ізюмському напрямку, залишаються окупованими Вовчанський, Куп’янський та інші райони області.

“На переважній більшості тимчасово зайнятих територій Харківської області, з метою унеможливлення передачі інформації про переміщення російських військ, окупанти здійснюють подавлення мережі стільникового зв’язку. Місцеві жителі багатьох населених пунктів залишатися без електроенергії та води. Виїзд на територію підконтрольну Україні російськими окупантами заборонений”, – зазначили в ГШ.

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