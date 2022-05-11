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Ще +350: Генштаб оновив статистику мертвих росіян і знищеної техніки

11/05/2022 09:25

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 9-ту годину 11 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 350 військовослужбовців противника, двох вертольотів, 17 танків, 48 бронемашин тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно склали:

• особового складу – ліквідовано близько 26350 (+350),
• танків ‒ 1187 (+17),
• бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48),
• артилерійських систем – 528 (+9),
• РСЗВ – 185,
• засоби ППО – 87,
• літаків – 199,
• гелікоптерів – 160 (+2),
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10),
• крилаті ракети – 94,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17),
• кораблів/катерів – 12,
• спеціальної техніки – 41.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 10 травня.)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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