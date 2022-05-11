Ще +350: Генштаб оновив статистику мертвих росіян і знищеної техніки

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на 9-ту годину 11 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 350 військовослужбовців противника, двох вертольотів, 17 танків, 48 бронемашин тощо.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.05 орієнтовно склали:

• особового складу – ліквідовано близько 26350 (+350),

• танків ‒ 1187 (+17),

• бойових броньованих машин ‒ 2856 (+48),

• артилерійських систем – 528 (+9),

• РСЗВ – 185,

• засоби ППО – 87,

• літаків – 199,

• гелікоптерів – 160 (+2),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10),

• крилаті ракети – 94,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17),

• кораблів/катерів – 12,

• спеціальної техніки – 41.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 10 травня.)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 77 – 11.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ