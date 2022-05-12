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Верещук просить ЗМІ та політиків не коментувати процес евакуації з “Азовсталі”

12/05/2022 18:13

Ірина Верещук попросила політиків та засоби масової інформації утриматися від коментарів по евакуації з “Азовсталі”: йдеться про життя людей.

Про це вона заявила у четвер, 12 травня.

“За дорученням президента ми ведемо дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з Азовсталі в обмін на полонених росіян”, – цитує Верещук її пресслужба. 

На жаль, публічні коментарі деяких політиків, журналістів та громадських діячів щодо змісту переговорів не тільки дезінформують та дезорієнтують суспільство, а й шкодять переговорному процесу, зауважила посадовиця.

“Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте” – закликала Верещук.

Вона уточнила, що зараз ведуться переговори лише про 38 важкопоранених бійців.

“Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ. Закликаю всіх працювати серйозно, не пускатися в нереальні міркування та заяви”, –  резюмувала Віцепрем’єр-міністр.

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