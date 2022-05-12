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Ердоган пропонував Путіну вивезти захисників “Азовсталі” через порт у Бердянську, окупанти відповіли

12/05/2022 16:47

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звертався до Володимира Путіна, щоб той дозволив вивезти українських захисників із заводу “Азовсталь” у Туреччину через порт у Бердянську.

Про це на брифінгу в “Медіацентрі Україна – Укрінформ” 12 травня заявив почесний голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв.

Він зазначив, що отримав наприкінці квітня звернення командира “Азову” до Ердогана. Документ одразу ж переклали турецькою мовою і передали главі Туреччини.

“Тиждень тому в Україні перебував радник Ердогана. Він розповідав, що вони роблять для наших героїв. Ердоган двічі розмовляв з Путіним. І запропонував направити корабель в порт Бердянська, оскільки порт у Маріуполі заміновано, разом із турецькими спостерігачами, і турецька сторона буде гарантом того, що ці бійці до кінця війни будуть гостями Туреччини”, – розповів Мустафа-ага.

“Окупанти сказали, що випустять лише мирних жителів, а військові мають здатися у полон“, – сказав Джемілєв.

Він додав, що пошук варіантів порятунку українських бійців триває.

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