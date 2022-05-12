Синод “УПЦ МП” в час війни засудив “руйнівну ідеологію ПЦУ”

Засідання Синоду "УПЦ МП", Київ, 12 травня 2022 року

Синод так званої УПЦ Московського патріархату на своєму засіданні в Києво-Печерській лаврі 12 травня запевнив, що підтримує й підтримуватиме захисників України, але не висловив жодного осуду дій патріарха Кирила, який підтримує воєнну агресію РФ проти України, як і наміру вийти з-під підпорядкування РПЦ.

Натомість промосковські церковники заявили про “руйнівну політику” ПЦУ та закликали “втрутитися” президента Зеленського, повідомляє офіційний сайт “УПЦ МП”.

Розглянувши ситуацію в умовах збройної агресії РФ проти України, Синод де-факто підпорядкованої державі-агресору церкви запевнив, що “повністю розділяє біль і страждання Українського народу”.

Зазначається, що 14 із загалом 53 єпархій цієї церкви в Україні потерпають від бойових дій.

“Україна вистоїть у важких випробуваннях, збереже свою державність, а Українська православна церква підтримує й надалі підтримуватиме захисників України та надаватиме благодійну допомогу нужденним”, – запевнили члени Синоду.

Водночас вони висловили занепокоєння “непоодинокими випадками розпалення в Україні ворожнечі і розбрату на релігійному ґрунті”. До яких, зокрема, віднесли “зареєстровані у Верховній Раді антицерковні законопроєкти”, рішення органів місцевого самоврядування в різних областях про заборону або обмеження діяльності “УПЦ МП” та “активізацію захоплення храмів” – вочевидь, маючи на увазі рішення церковних громад про перехід з-під юрисдикції Москви у Православну церкву України.

“Члени Синоду констатують, що усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної церкви України”, – зазначили керівники “УПЦ МП”.

І звернулися до чинного президента Володимира Зеленського з проханням “втрутитися в цю непросту ситуацію”. Також було вирішено звернутися до Генпрокурора щодо розслідування таких випадків.

Позаяк в умовах російської агресії православних християн України дедалі частіше цікавить питання подальшого перебування нібито “Української православної” церкви в підпорядкуванні Московської патріархії, Синод не міг на нього не відреагувати.

І, як зазначається, відреагував таким чином: “Члени Синоду позитивно оцінили можливість ґрунтовного та всебічного обговорення будь-яких питань церковного життя. Але принципово важливим є те, щоб цей процес відбувався без порушення церковного порядку”.

Було вирішено також найближчим часом скликати зібрання за участі єпископів, священників, монахів та мирян “УПЦ” Московського патріархату “для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни“.

При цьому члени Синоду наголосили, що “дискусія з того чи іншого питання не має призвести до виходу за межі канонічного поля і не повинна спричинити нові розділення в Церкві Христовій”.

Також у рішенні Синоду нічого не згадується про будь-яке засудження тих його служителів-колаборантів, які співпрацюють із ворогом. Натомість Синод “позбавив сану” протоєрея Петра Патрєва та “звільнив” намісників Свято-Онуфріївського і Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічих монастирів Львівської єпархії, які раніше приєдналися до Православної церкви України.

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