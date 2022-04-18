Священники УПЦ МП зібрали понад 400 підписів за церковний трибунал над патріархом РПЦ Кирилом

Володимир Путін і патріарх Кирил

Священики Російської православної церкви в Україні (так званої УПЦ МП) зібрали 430 підписів за міжнародний церковний трибунал над патріархом РПЦ Кирилом.

Про це повідомив клірик Дніпропетровської єпархії УПЦ МП, протоєрей Андрій Пінчук, який був одним з ініціаторів збору, передає “Радіо Свобода” вдень у понеділок, 18 квітня.

Підписи священників збирали під зверненням духовенства до Предстоятелів Східних Церков щодо суду над патріархом Кирилом.

Як розповів о. Андрій Пінчук, тепер звернення у перекладі на грецьку мову подадуть на розгляд до Собору Предстоятелів Константинопольської, Александрійської, Антіохійської, Єрусалимської та Кіпрської Церков, якому підсудний патріарх Кирил.

“Вони мають спершу прийняти до розгляду, а потім ухвалити рішення про призначення засідання. Але я не знаю про терміни”, – сказав священик.

Текст англійською мовою подадуть до Предстоятелів інших Православних Церков для ознайомлення.

Звернення, перекладене російською мовою, направлять самому патріарху Кирилу “для розуміння того, що він накоїв в Україні й у чому його звинувачує українське духовенство”, каже о. Андрій Пінчук.

“Основне звинувачення – підтримка розповсюдження вчення про “русский мир”, що, на нашу думку, є різновидом єресі етнофілетизму. Це коли щось національне ставиться над християнським універсалізмом, коли за димом «національних ідей» не видно Христа і Божої істини”, – вказав священник.

Він зауважив, що в історії є прецеденти щодо позбавлення керівників Церков сану саме через таку процедуру.

Наприклад, 450 років тому у Росії саме Собор Предстоятелів позбавив сану патріарха Нікона.

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