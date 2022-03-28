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Від початку російського вторгнення 28 громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ

28/03/2022 14:35

За місяць повномасштабної російської агресії до складу Православної церкви України із так званого Московського Патріархату (РПЦвУ) офіційно перейшли вже 28 громад.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Станом на 25 березня, це громади у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Закарпатській, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Київській, Черкаській областях. Серед них – громади двох монастирів на Львівщині.

“З любов’ю вітаємо наших братів і сестер у родині помісної Української православної церкви. Ми впевнені, що це лише початок, і у багатьох священнослужителів та вірян “відкриються очі”, зокрема й у тих, хто досі ще перебуває в омані та в московському підпорядкуванні, маючи за свого патріарха особу, яка нині благословляє російських воїнів на каїнову війну”, – наголосили у ПЦУ.

Також у ПЦУ зауважили, що “настав час зробити вибір – совістю і серцем: ви на боці агресора, безжального вбивці мирного населення чи на боці рідної вам землі, її людей, її церкви”.

“Не будьте помічниками “русского міра”, мовчазними поплічниками Росії. Вчиняйте по-християнськи, на своїй Богом даній землі, будьте зі своїм народом, моліться за наших захисників. Не зволікайте, розривайте згубну рабську приналежність до патріархії, яка вже заплямована невинною людською кров’ю. Будьте гідними й вільними дітьми рідної землі та єднайтеся навколо помісної Української церкви! Двері нашої церкви завжди відкриті для всіх”, – заявили в ПЦУ.

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Україна

Від початку російського вторгнення 28 громад УПЦ МП перейшли до ПЦУ

За місяць повномасштабної російської агресії до складу Православної церкви України із так званого Московського Патріархату (РПЦвУ) офіційно перейшли вже 28 громад. Про це повідомила пресслужба ПЦУ. Станом на 25...

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