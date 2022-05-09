Громада Свято-Михайлівського собору в Шепетівці на Хмельниччині перейшла до ПЦУ

Ще одна релігійна громада у Хмельницькій області перейшла з підпорядкування російської церкви (так званої УПЦ МП) у Православну церкву України: 7 травня таке рішення ухвалили парафіяни Свято-Михайлівського собору в Шепетівці.

Про це повідомляє Хмельниччина.Північ.

Віряни та жителі Шепетівської громади зібралися біля собору, щоб висловити свою позицію. За перехід храму в ПЦУ проголосували 1493 людини.

При цьому служителі церкви намагалися заглушити народне віче церковними дзвонами та співом, заявляючи, що люди, які прийшли висловити свою позицію, “заважають їхній молитві”.

Містяни про вихід Свято-Михайлівського собору зі структури російської церкви відгукуються схвально та вважають цей день історичним.

При цьому в “УПЦ” МП рішення громади вийти з-під патронату патріархату, який благословляє російських убивць на знищення українців, називають “захопленням храму”.

Загалом на Хмельниччині майже півсотні релігійних громад змінило підпорядкування на ПЦУ.

Це – найбільша кількість в Україні. У Шепетівському районі від церкви окупанта відхрестилися громади Полонщини, Ізяславщини, Судилківщини, Ленковеччини. У Шепетівській територіальній громаді Свято-Михайлівський собор став першим із храмів РПЦвУ, який змінив підпорядкування.

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