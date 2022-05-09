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Громада Свято-Михайлівського собору в Шепетівці на Хмельниччині перейшла до ПЦУ

09/05/2022 02:23

Ще одна релігійна громада у Хмельницькій області перейшла з підпорядкування російської церкви (так званої УПЦ МП) у Православну церкву України: 7 травня таке рішення ухвалили парафіяни Свято-Михайлівського собору в Шепетівці.

Про це повідомляє Хмельниччина.Північ.

Віряни та жителі Шепетівської громади зібралися біля собору, щоб висловити свою позицію. За перехід храму в ПЦУ проголосували 1493 людини.

При цьому служителі церкви намагалися заглушити народне віче церковними дзвонами та співом, заявляючи, що люди, які прийшли висловити свою позицію, “заважають їхній молитві”.

Свято-Михайлівський собор у Шепетівці

Містяни про вихід Свято-Михайлівського собору зі структури російської церкви відгукуються схвально та вважають цей день історичним.

При цьому в “УПЦ” МП рішення громади вийти з-під патронату патріархату, який благословляє російських убивць на знищення українців, називають “захопленням храму”.

Загалом на Хмельниччині майже півсотні релігійних громад змінило підпорядкування на ПЦУ.

Це – найбільша кількість в Україні. У Шепетівському районі від церкви окупанта відхрестилися громади Полонщини, Ізяславщини, Судилківщини, Ленковеччини. У Шепетівській територіальній громаді Свято-Михайлівський собор став першим із храмів РПЦвУ, який змінив підпорядкування.

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Україна

Громада Свято-Михайлівського собору в Шепетівці на Хмельниччині перейшла до ПЦУ

Ще одна релігійна громада у Хмельницькій області перейшла з підпорядкування російської церкви (так званої УПЦ МП) у Православну церкву України: 7 травня таке рішення ухвалили парафіяни Свято-Михайлівського собору в...

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