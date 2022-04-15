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Міськрада Батурина ініціювала розірвання договору з “УПЦ МП” про оренду Воскресенського храму, де похований гетьман Розумовський

15/04/2022 14:36

Міська рада Батурина Ніжинського району на Чернігівщині ініціювала розірвання договору з так званою УПЦ МП (РПЦ в Україні) щодо користування Воскресенським храмом, який є усипальницею гетьмана Кирила Розумовського, у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Про це повідомив голова Ніжинської районної організації ВО “Свобода” Володимир Брюховецький, який оприлюднив фото відповідного рішення міськради.

“Батурин першим у Ніжинському районі офіційно відправляє російську фсбшну контору, так звану УПЦ МП, у напрямку крейсера “Москва”, – зауважив Брюховецький.

“Для того, щоб виграти війну, антиукраїнську діяльність колаборантів у рясах необхідно негайно зупиняти. І ми це зробимо всіма доступними способами”, – додав “свободівець”.

Як зазначається в оприлюдненому ним документі, у зв’язку з воєнною агресією РФ, міська рада “вирішила ініціювати розірвання Договору про строкове спільне користування релігійною громадою Української православної церкви Свято-воскресенської парафії смт Батурин… пам’яткою архітектури “Воскресенська церква – усипальниця К. Г. Розумовського (1799-1803 рр.) Національного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця”.

Також міська рада рекомендує парафії “УПЦ” “визначитися щодо переходу до єдиної Православної церкви України”.

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Україна

Міськрада Батурина ініціювала розірвання договору з “УПЦ МП” про оренду Воскресенського храму, де похований гетьман Розумовський

Міська рада Батурина Ніжинського району на Чернігівщині ініціювала розірвання договору з так званою УПЦ МП (РПЦ в Україні) щодо користування Воскресенським храмом, який є усипальницею гетьмана Кирила Розумовського, у...

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