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Майже 200 священників УПЦ МП хочуть проведення церковного трибуналу для патріарха Кирила

11/04/2022 17:12

Священники Української православної церкви Московського патріархату збирають підписи під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков під зверненням “з позовом проти патріарха Кирила”.

Про це у фейсбуці у понеділок, 11 квітня, написав протоієрей УПЦ МП Андрій Пінчук.

“Сьогодні, коли Московський патріарх Кирил відверто підтримує загарбницьку війну Росії проти України, ми, священники Української Православної Церкви, вирішили звернутися до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков з позовом проти патріарха Кирила”, – йдеться в тексті звернення. 

Станом на 11.04.22 01:01 звернення підписав 191 священник з різних єпархій УПЦ МП.

“Ми, священники Української Православної Церкви, в ці трагічні дні, коли триває жорстока війна Російської Федерації проти України, вважаємо своїм пастирським обов’язком звернутися до усієї повноти Світового Православ’я. Дії патріарха Кирила викликали масове обурення серед духовенства та вірних Української Православної Церкви”, – зазначають священники.

У зверненні духовенство закликає Предстоятелів Помісних Православних Церков “засудити військову агресію Російської Федерації проти України”. А також розглянути публічні заяви Кирила і “на всеправославному рівні доктрину “русского мира”, яку протягом багатьох років пропагує патріарх Кирил і яка стала одним з ідейних виправдань війни Російської Федерації проти України”.

Після розгляду “надати цій доктрині оцінку з точки зору православного вчення та в разі засудження цієї доктрини, притягнути патріаха Кирила до відповідальності та позбавити права обіймати патріарший престол”.

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Україна

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть проведення церковного трибуналу для патріарха Кирила

Священники Української православної церкви Московського патріархату збирають підписи під зверненням до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков під зверненням “з позовом проти патріарха Кирила”. Про це у фейсбуці у понеділок,...

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