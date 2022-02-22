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У Харкові планували серію терактів у церквах Московського патріархату, – СБУ

22/02/2022 12:14

Прессекретар управління Служби безпеки України у Харківській області Лілія Домашенко підтвердила факт перехоплення телефонної розмови організаторів серії терактів у Харкові.

Про це вона заявила в коментарі журналістам у вівторок, 22 лютого, передає агентство “Інтерфакс”.

“Так, ми підтверджуємо факт перехоплення телефонної розмови про організацію терактів у Харкові. Теракти мали відбутися в церквах Московського патріархату. Ми попередили представників УПЦ МП. Особу, яка мала провести теракти, встановлено. Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій”, – сказала Домашенко журналістам.

Раніше у вівторок уранці харківські Telegram-канали порилюднили запис розмови, під час якої двоє чоловіків, позначених як “Особа 1 громадянин РФ “Олексій” та “Особа 2 громадянин України (виконавець)”, обговорюють можливість проведення та оплати декількох підпалів у церквах на території міста.

“Звісно, чотири я не зроблю, але пару я зможу. Я подивився, там на Холодній горі можна там ззаду підібратися кинути, можна на “Науковій” кинути”, – каже “виконавець”.

Він повідомляє, що домовився про допомогу із братом.

Його співрозмовник наполягає на проведенні чотирьох підпалів та обіцяє за це “косар зелені”. Він також попереджає, що перед тим, як вибити вікна та підпалити церкви, “виконавець” має залишити “знак” – літери “НИ”.

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