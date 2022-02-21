На Луганщині СБУ викрила священника РПЦвУ, що підтримував “русскую весну”

Фото: пресцентр СБУ

У Луганській області правоохоронці викрили колишнього настоятеля храму Російської православної церкви в Україні (так званої УПЦ МП), що був активним учасником антиконститційних заходів так званої “руської весни” у 2014 році.

Про це в понеділок, 21 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Слідчі зібрали беззаперечні докази того, що, користуючись своїм авторитетом у вірян, священник із Привілля закликав їх підтримувати проросійських бойовиків і розпалював міжконфесійну та міжнаціональну ворожнечу.

Зокрема, виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, священнослужитель схвалював анексію Криму та агітував за проведення незаконного “референдуму” щодо від’єднання Донецької та Луганської областей від України”, – йдеться в повідомленні.

Із початком військових дій на сході України, зловмисник втік до тимчасово окупованого Криму.

Зараз він переховується від українського правосуддя на території країни-агресора.

Сьогодні йому заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення правопорушника у розшук.

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