Предстоятель УПЦ МП Онуфрій проігнорував спільний молебень за Україну

Митрополит УПЦ МП Онуфрій

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Керівник Російської православної церкви в Україні митрополит Онуфрій (Березовський) проігнорував спільний молебень за Україну в День єдності.

Про це в середу, 16 лютого, інформує “Главком”.

За даними ведучих телемарафону UAРазом, який транслюють усі телеканали, на молебні сьогодні “зібралися очільники всіх церков”.

Однак під час трансляції показали очільників Української Православної Церкви, Української греко-католицької церкви представника Римо-Католицької Церкви, протестантських церков, мусульман та юдеїв.

Предстоятеля так званої УПЦ МП Онуфрія у Софійському соборі не було.

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