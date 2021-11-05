“Дай йому по голові”: в Києво-Печерській лаврі виник конфлікт між журналістами “Магнолія-ТБ” і “братами” намісника Павла. ВІДЕО

У Києво-Печерській лаврі під час зйомок гасіння пожежі в одному з приміщень монастиря виник конфлікт між підлеглими його настоятеля митрополита так званої УПЦ МП Павла та знімальною групою телеканалу “Магнолія-ТБ”.

Як передає “Детектор медіа”, поліція за фактом перешкоджання журналістській діяльності розпочала кримінальне провадження.

Під час зйомок гасіння пожежі, яка трапилася 4 листопада, до знімальної групи підійшов чоловік у рясі. Він назвався отцем Арсенієм та і наказав не знімати на території монастиря.

Згодом він силоміць забрав у журналіста телефон та пішов до намісника монастиря – митрополита Павла.

Журналіст попросив віддати телефон, адже ведення прямого ефіру є виконанням його професійних обов’язків.

Однак митрополит Павло наказав не віддавати журналістові мобільний і, згідно з повідомленням телеканалу, “вимагав вдарити репортера по голові”.

Пізніше отець Арсеній запропонував відійти в сторону, пообіцявши, що віддасть телефон журналістові. Чи виконав він свою обіцянку, телеканал не повідомляє.

У поліції Києва повідомили, що за фактом події розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Санкція статті передбачає штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як відомо, Києво-Печерська лавра входить до юрисдикції УПЦ Московського патріархату (РПЦ в Україні).

“А “Паша Мерседес” очевидно тут виступає замовником і організатор злочину? На відео ми бачимо не тільки грабіж телефона, а й перешкоджання журналістській діяльності (…) Також митрополит Павло кричить своєму підручному “Арсенію” (Ковальчуку), щоб той дав журналісту по голові! На відео зафіксовані конкретні злочини. А чи будуть покарані ці бандюки у рясах? Очевидно, що їхня релігійна організація жодним чином їх не покарає, навпаки видасть новий орден поза чергою. Очевидно, вкотре все зійде цим бандитам із рук, бо держава не готова протистояти цим російським агентам у рясах. Чого бракує? Політичної волі? Сміливості? Чи хтось покриває злочинців?”, – написав у фейсбуці громадський діяч Андрій Ковальов.

За його словами, вчорашня пожежа – “це доказ того, що вкотре релігійна організація РПЦ в Україні порушує угоду про оренду приміщень Лаври”.

“Це абсолютно реально може бути підставою для розірвання договору оренди”, – наголосив Ковальов.

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