У Києво-Печерській лаврі загорілася майстерня з розпису ікон

На території Києво-Печерської лаври сталася пожежа – вогонь розповсюдився на покрівлю майстерні по розпису ікон.
Про це повідомила пресслужба ДСНС в четвер, 4 листопада.
“О 13:45 на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа у двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня по розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю”, – йдеться в повідомленні.
До гасіння вогню були залучені 55 осіб й 13 одиниць техніки ДСНС.
Згідно з оновленими даними ДСНС, вже о 14:37 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м.
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