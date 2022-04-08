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51% українців виступають за заборону “УПЦ МП”, – опитування

08/04/2022 15:40

Більше половини українців виступає за заборону діяльності так званої Української православної церкви Московського патріархату (де-факто – РПЦ в Україні).

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”.

Зазначається, що за заборону діяльності “УПЦ МП” на території України висловилися 51% опитаних.

При цьому на заході цю ідею підтримують 64% опитаних, а на сході – лише 29%. Серед вікових категорій найбільше прихильність до заборони виявляють люди 36-50 років – 55%.

Ще 21% респондентів підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень.

Водночас 20% виступають за невтручання держави у справи церкви – найбільше таких на сході (35%) та півдні (25%).

Водночас 74% українців вважають, що “УПЦ МП” має розірвати зв’язки з Російською православною церквою.

Підтримка такого розриву лише за місяць зросла на 10%: до початку війни за відокремлення “УПЦ МП” від РПЦ виступали 64% респондентів.

Опитування проведено 6 квітня серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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Україна

51% українців виступають за заборону “УПЦ МП”, – опитування

Більше половини українців виступає за заборону діяльності так званої Української православної церкви Московського патріархату (де-факто – РПЦ в Україні). Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”. Зазначається, що...

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