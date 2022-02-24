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Предстоятель “УПЦ МП” Онуфрій закликав Путіна припинити “братовбивчу війну” і висловив підтримку ЗСУ

24/02/2022 16:58

Очільник Московського патріархату в Україні митрополит Онуфрій закликав президента країни-агресора Володимира Путіна негайно припинити “братовбивчу війну” і висловив підтримку українським воїнам.

Текст його звернення до громадян України у зв’язку із початком повномасштабного наступу Росії оприлюднив сайт так званої УПЦ МП.

Онуфрій закликав молитися за українське військо, державу та народ.

“Сталася біда. На превеликий жаль Росія, розпочала військові дії проти України. І в цей доленосний час закликаю вас не впадати в паніку, бути мужніми і проявити любов до своєї Батьківщини й одне до одного.

Закликаю вас перш за все до посиленої покаянної молитви за Україну, за наше військо і наш народ, прошу забути взаємні чвари і непорозуміння та об’єднатися любов’ю до Бога і до нашої Батьківщини”, – сказав митрополит.

“В цей трагічний час ми виражаємо особливу любов та підтримку нашим воїнам, які стоять на сторожі та оберігають і захищають нашу землю і наш народ. Нехай Бог їх благословить і береже!” – заявив предстоятель “УПЦ МП”.

Окремо він звернувся від імені церкви до президента Росії Путіна:

“Просимо негайно припинити братовбивчу війну. Український і російський народи вийшли з Дніпровської купелі хрещення, і війна між цими народами – це повторення Каїнового гріха, який по заздрості убив свого рідного брата. Така війна не має виправдання ні у Бога, ні у людей”, – наголосив Онуфрій.

А от що було до вторгнення:
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Україна

Предстоятель “УПЦ МП” Онуфрій закликав Путіна припинити “братовбивчу війну” і висловив підтримку ЗСУ

Очільник Московського патріархату в Україні митрополит Онуфрій закликав президента країни-агресора Володимира Путіна негайно припинити “братовбивчу війну” і висловив підтримку українським воїнам. Текст його звернення до громадян України у зв’язку...

Війна з Росією

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