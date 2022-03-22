ПЦУ закликає всі громади УПЦ МП перейти до неї

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Священний синод Православної Церкви України закликав духовенство і мирян громад так званого Московського патріархату “послідувати Томосу”.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній твіттер-сторінці митрополита Київського і всієї України Епіфанія у вівторок, 22 березня.

“Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України”, – йдеться в повідомленні.

Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) March 22, 2022

Як відомо, російська влада використовує тему “захисту православ’я” як один із приводів для війни проти України. Російська пропаганда твердить, що, мовляв, українська влада створює штучні перепони вірним Московського патріархату та вибірково дискримінує громадян за ознакою належності до УПЦ МП.

Крім того, керівництво російської православної церкви, на чолі з патріархом Кирилом, підтримали російське військове вторгнення 24 лютого.

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