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ПЦУ закликає всі громади УПЦ МП перейти до неї

22/03/2022 18:04

Священний синод Православної Церкви України закликав духовенство і мирян громад так званого Московського патріархату “послідувати Томосу”.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній твіттер-сторінці митрополита Київського і всієї України Епіфанія у вівторок, 22 березня.

“Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, російська влада використовує тему “захисту православ’я” як один із приводів для війни проти України. Російська пропаганда твердить, що, мовляв, українська влада створює штучні перепони вірним Московського патріархату та вибірково дискримінує громадян за ознакою належності до УПЦ МП.
Крім того, керівництво російської православної церкви, на чолі з патріархом Кирилом, підтримали російське військове вторгнення 24 лютого.

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Україна

ПЦУ закликає всі громади УПЦ МП перейти до неї

Священний синод Православної Церкви України закликав духовенство і мирян громад так званого Московського патріархату “послідувати Томосу”. Про це йдеться в повідомленні на офіційній твіттер-сторінці митрополита Київського і всієї України...

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