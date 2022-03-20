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Через війну: на Львівщині дві парафії Моспатріархату перейшли до ПЦУ

20/03/2022 23:07

У Львівській області дві церковні громади, що належали до Московського патріархату, перейшли у підпорядкування помісної Православної церкви України. Йдеться про чоловічий монастир у Львові та парафію в Червонограді.

“17 березня митрополит Львівський і Сокальський (ПЦУ) Димитрій прийняв в єпархіальному управлінні настоятеля Свято-Покровського храму міста Червонограда протоієрея Ігоря Деркача, який разом із громадою УПЦ МП вирішили перейти до складу Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України. Владика відповідним розпорядженням та наказом задовільнив прохання отця-настоятеля та громади”, – повідомила вдень 20 березня пресслужба Львівсько-Сокальської єпархії ПЦУ.

Як передає Zaxid.net, щодо рішення ще однієї парафії стало відомо також 20 березня. Його ще не оголосили офіційно, проте інформацію підтвердив член Синодальної комісії з міжхристиянських відносин ПЦУ Андрій Смирнов.

У мережі з’явилось відео, в якому настоятель Свято-Воскресенського Новоафонського чоловічого монастиря (РПЦвУ), що розташований у Львові на вулиці Пекарській, Йов Ольшанський, пояснює своє рішення перейти до канонічної ПЦУ, яку підтримує Вселенський патріарх, на тлі російської агресії:

Як писала “Новинарня“, 28 липня 2019 року митрополит Київський і всієї України Епіфаній повідомляв, що протягом понад пів року, що минули з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося більш ніж 500 парафій т. зв. “Української православної церкви Московського патріархату”. Однак після цього показника процес переходу парафій сповільнився, а надалі майже зупинився.

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Україна

Через війну: на Львівщині дві парафії Моспатріархату перейшли до ПЦУ

У Львівській області дві церковні громади, що належали до Московського патріархату, перейшли у підпорядкування помісної Православної церкви України. Йдеться про чоловічий монастир у Львові та парафію в Червонограді. “17...

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