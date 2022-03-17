Після вторгнення росіян предстоятель ПЦУ Епіфаній перестав поминати в диптиху патріарха РПЦ Кирила

Патріарх РПЦ Кирил (Гундяєв)

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній перестав поминати в диптиху ім’я патріарха РПЦ Кирила.

Про це повідомив речник ПЦУ, архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій (Зоря).

“Для всіх, кому цікаво, і хто ще досі не помітив у численних трансляціях на YouTube: від початку російської агресії Митрополит Епіфаній виключив з поминання в Диптиху ім’я глави РПЦ”, – написав він у фейсбуці.

Поминання предстоятелів помісних православних церков у відповідності до їхнього місця в диптиху (переліку помісних церков) є однією з ключових ознак церковного спілкування між ними. Першим у диптиху йде Вселенський патріарх, а Українська церква посіла 15-те місце.

Відколи ПЦУ отримала томос про автокефалію, предстоятель під час богослужіння мав зачитувати імена глав усіх церков, що входять у диптих, навіть очільника ворожої Російської православної церкви Кирила (Гундяєва).

Проте повномасштабне вторгнення і винищення українців, розпочате Путіним з благословення Кирила 24 лютого 2022 року, все змінило.

“Томос не змінився. Але визнавати того, хто відкрито благословив вбивць, «братом і співслужителем» – неможливо”, – наголосив владика Євстратій.

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