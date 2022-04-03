Глава РПЦ підтримав “подвиги” окупантів в Україні. Епіфаній відповів

Патріарх РПЦ Кирил (Гундяєв)

Очільник Російської православної церкви Кирил (Гундяєв) у неділю, 3 квітня, відправив літургію у храмі збройних сил Росії в підмосковній Кубинці та виступив із промовою, підтримавши військовиків РФ у їхньому вторгненні в Україну.

Відео з виступом свого очільника виклав сайт РПЦ.

Він закликав ЗС РФ бути вірними своїй присязі остаточно й усвідомити “історичну важливість моменту”.

У промові Кирил нахваляв російських військових та підкреслював, що завдяки їхнім діям вирішиться доля Росії.

“Якщо у мирний час це можна пояснити якимись привілеями чи матеріальними міркуваннями, то у воєнний час служба у збройних силах — це справжній подвиг, а саме такий час ми зараз переживаємо. Служба вимагає готовності від кожного, хто склав присягу, захищати батьківщину, не шкодуючи життя свого.

Вкотре хочу сказати: ми миролюбна країна і дуже миролюбний, багатостраждальний народ, який постраждав від війн так, як мало хто з європейських народів. У нас немає жодного прагнення до війни чи будь-чого, що принесло б шкоду іншим. Але ми вже так виховані всією нашою історією, що любимо нашу батьківщину й ладні захищати її так, як лише росіяни можуть її захищати”, – сказав глава церкви країни-агресора.

Російський патріарх ніяк не відреагував на воєнні злочини, які скоюють російські окупанти в Україні, на численні смерті мирних мешканців, зокрема й українських вірян Московського патріархату.

Натомість він зазначив, що “народи святої Русі” зараз страждають, бо їх нібито нацьковують якісь “зовнішні сили”, і він відчуває тривогу за “братів і сестер Русі”.

У той самий час свою проповідь у Києві проголосив глава ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Першу частину промови в четверту неділю Великого посту Епіфаній присвятив вшануванню пам’яті преподобного Іоана Ліствичника, а в другій – говорив про звільнення Київщини від російських окупантів та воєнні злочини РФ, заочно опонуючи Кирилу.

“Ідеологія “русского міра” є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Вона виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути відкинута і засуджена так само, як засуджений нацизм, його ідеологи та його злочини. Співтворцями та провідниками цієї злочинної ідеології є очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом з підлеглими не лише всіляко розпалював це вогнище, але і відкрито, від імені Бога та Церкви, брехливими устами благословив катів та вбивць на їхню чорну справу”, – заявив митрополит Київський.

“Засудити ці злочини, засудити порушення законів людських і Божих – не просто право, але моральний обов’язок всякої людини, а особливо – православних християн. Адже йдеться не про обговорення тонкощів канонічного права, богословські суперечники чи історичні дискусії. Йдеться про добро і зло як такі і про власний вибір для кожного: ти з Богом чи з дияволом? Кирил Гундяєв свій вибір на користь справ антихриста вже зробив”, – сказав Епіфаній.

“Закликаю тих, хто ще досі має його за свого пастиря – відкрийте очі, подивіться на отруйні плоди його вчення, віддаліться від беззаконного, не будьте далі його співучасниками!” – сказав глава ПЦУ.

Епіфаній наголосив, що “масові вбивства мирного населення – це ознака геноциду. Росіяни прийшли не звільнити українців. Все те, що можна побачити зараз на Київщині, у Маріуполі, в містах і селах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Донбасу, південної України, засвідчує: російський тиран, народ, який його підтримує та їхнє військо прийшли на нашу землю, щоби «звільнити» Україну від українців. Вони продовжують ту чорну, диявольську справу, яку чинили війська царя Петра, що вирізали і спалили Батурин. Вони роблять те саме, що російсько-більшовицькі банди, які пролили ріки крові під час так званого «червоного терору». Вони – продовжувачі злочинів Сталіна, продовжувачі репресій та Голодомору-геноциду, що були сплановані в тому самому криваво-красному Кремлі для знищення українського народу”.

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