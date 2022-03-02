Священники РПЦвУ просять Онуфрія скликати собор і вийти з Московського патріархату

Священники відділення РПЦ в Україні – так званої “Української православної церкви Московського патріархату” – записали звернення до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з підпорядкування Московського патріархату.

Як передає “Укрінформ“, відповідне звернення група священників оприлюднила в YouTube.

“Звертаємося до Предстоятеля Блаженнішого митрополита Онуфрія з проханням ініціювати скликання помісного собору УПЦ МП, на якому підняти питання про недоречність перебування у складі московського патріархату і зміну канонічного статусу нашої Церкви”, – заявили автори звернення.

Відповідний заклик оприлюднили близько десяти священників із храмів Києва, Київської області та Дніпра.

Як зазначив один з отців, його храм у селі Демидові був зруйнований під час обстрілу російськими військами.

Священники заявили, що припиняють поминати ім’я Кирила у богослужіннях в їхніх храмах, оскільки той своїм мовчанням благословив російську агресію в Україні та у всьому потурає президенту Росії Путіну.

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