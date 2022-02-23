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Всеукраїнська Рада Церков закликала Путіна зупинити війну

23/02/2022 15:26

Глави Церков і релігійних організацій України закликали президента Російської Федерації Володимира Путіна “зупинити вогнище війни, що розпалюється”.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у зверненні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, надісланому главі Кремля у середу, 23 лютого.

“Ми авторитетно і одностайно свідчимо, що український народ не прагне війни, і зупинити її, поки не надто пізно, вважаємо загальним обов’язком віруючих людей. Заповідь Всевишнього «Не вбивай» визначає абсолютну цінність людського життя і суворе Боже покарання для вбивці. Агресивна війна – великий злочин проти Всевишнього”, – наголошують релігійні діячі України у зверненні до Путіна.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає Президента Росії до миротворчого діалогу, як “єдиного благочестивого способу виправити взаємні труднощі та протиріччя”, і готова сприяти такому діалогу.

Текст звернення ВРЦіРО:

Президенту Російської Федерації

ПУТІНУ В. В.

Пане президенте!

Ми, керівники релігійних конфесій, що входять до складу Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка представляє шістнадцять релігійних об’єднань різних конфесій та релігій, що об’єднує понад 95% релігійних громад у нашій країні: православних, католиків, протестантів, іудеїв та мусульман, звертаємось до Вас з проханням у Ім’я Всевишнього – зупинити багаття війни, що розпалюється, бо це у Ваших силах.

Ми авторитетно і одностайно свідчимо, що український народ не прагне війни, і зупинити її, поки не надто пізно, вважаємо загальним обов’язком віруючих людей.

Заповідь Всевишнього “Не вбивай” визначає абсолютну цінність людського життя та суворе Боже покарання для вбивці. Агресивна війна – великий злочин проти Всевишнього. Заради збереження життя українських та російських військових, цивільних українців, істинно віруючі люди мають зробити все, щоб зупинити кровопролиття.

Єдиний благочестивий спосіб виправити взаємні труднощі та протиріччя – це діалог. Ми запрошуємо Вас до такого миротворчого діалогу. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій готова сприяти такому діалогу і готова докласти всіх необхідних зусиль для пошуку шляхів, які могли б призвести до послаблення напруженості між нашими країнами та сприяти відновленню миру, запобіганню можливості розвитку нових масштабних конфліктів, збереженню взаєморозуміння та співпраці між людьми у всьому світі.

У всіх наших релігійних традиціях ми вітаємо одне одного побажанням миру – “Мир вам!”. Нехай буде це вітання не тільки вигуком, але основою нашого ходіння перед Богом!

Сьогодні ми молимося Творцеві Всесвіту з особливим проханням про мудрість для тих, хто уповноважений приймати такі значущі для всього світу рішення, в руках яких опинилася доля людства. Це стосується насамперед Вас, пане Президенте Російської Федерації. Ця наша молитва сповнена надії на щедрість Всевишнього та відкритість серця, що приймає благодать.

Від імені Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

З повагою,

Григорій Комендант

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій,

президент Українського Біблійного Товариства

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