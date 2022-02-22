Митрополит Епіфаній закликав українців захищатися від російської агресії та підтримувати ЗСУ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав народ України боротися за свою державність, підтримувати Збройні сили України та всіх наших захисників.

Про це у вівторок, 22 лютого, повідомляє пресслужба ПЦУ.

“Ми, український народ, можемо мати різні переконання, але держава Україна у нас – одна. Історією не раз доведено, що лише суверенна, незалежна Україна є тим простором, де громадяни різних політичних поглядів, різного етнічного походження, різні за своїми релігійними переконаннями можуть залишатися вільними, користуватися повнотою прав і свобод. І навпаки, життя на дотепер захоплених Росією українських землях Криму і Донбасу засвідчує, що разом із кремлівськими окупантами приходить кровопролиття, руїна, неволя, страх”, − зазначив предстоятель Православної церкви України.

Він акцентував, що для українського народу на кремлівську агресію може бути лише одна відповідь: згуртований опір, захист рідної землі, свободи й гідності, боротьба з агресором до перемоги.

“Разом ми здатні вистояти. З Божою допомогою ми переможемо в цій боротьбі. На нашому боці – правда. Нашу державу підтримує світове співтовариство, всі люди доброї волі. Мільйони підносять щоденно свої молитви за мир для України. Господь дотепер не раз допомагав нашому народові, давав сили і мудрість долати виклики. Переконаний, що і в нинішніх випробуваннях Бог допоможе нам захистити правду, утвердити справедливий мир”, − наголосив митрополит Епіфаній.

Предстоятель Православної церкви України закликав всіх зберігати тверезість духу, стриманість у словах і діях, не піддаватися страху: “На нашому боці — правда, а значить – і Господня допомога та перемога. У цей відповідальний час звертаюся до вас тими ж словами, якими пророк Мойсей звернувся до народу, що побачив велике військо, яке вийшло проти них: “Не бійтеся, стійте – і побачите спасіння Господнє, яке Він сотворить вам нині […]; Господь буде поборювати за вас, а ви будьте спокійні” (Вих. 14:13-14).

“Із молитвою на вустах, з любов’ю до Бога, до України, до ближніх, борімося проти зла — і побачимо перемогу.Закликаю на українську державу, на воїнів, які захищають Україну, та на весь наш народ Господнє благословення!Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!”, − підкреслив глава ПЦУ.

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