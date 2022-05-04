Home / Україна / Межа закону / Мер Конотопа заборонив діяльність Московського патріархату в місті

Мер Конотопа заборонив діяльність Московського патріархату в місті

04/05/2022 21:17

Міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін видав розпорядження про заборону діяльності Московського патріархату на території міста.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці в середу, 4 травня, передає “Духовний фронт”.

“Заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату, як такої, що несе загрозу національній безпеці України. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою”, – йдеться в розпорядженні міського голови.

Мер посилається на статтю 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закон України “Про правовий режим воєнного стану”.

“Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ”, – прокоментував Семеніхін своє рішення, оприлюднивши фотокопію розпорядження.

Читайте також:
Міськрада Батурина ініціювала розірвання договору з “УПЦ МП” про оренду Воскресенського храму, де похований гетьман Розумовський

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Мер Конотопа заборонив діяльність Московського патріархату в місті

Міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін видав розпорядження про заборону діяльності Московського патріархату на території міста. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці в середу, 4 травня, передає...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse