Мер Конотопа заборонив діяльність Московського патріархату в місті

Вознесенський собор (т.зв. "УПЦ МП") у_Конотопі

Міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін видав розпорядження про заборону діяльності Московського патріархату на території міста.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці в середу, 4 травня, передає “Духовний фронт”.

“Заборонити на території Конотопської міської ради діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату, як такої, що несе загрозу національній безпеці України. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою”, – йдеться в розпорядженні міського голови.

Мер посилається на статтю 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закон України “Про правовий режим воєнного стану”.

“Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї агентурної мережі ФСБ”, – прокоментував Семеніхін своє рішення, оприлюднивши фотокопію розпорядження.

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