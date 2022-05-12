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Росіяни обстріляли школу-інтернат на Чернігівщині: загинули троє людей

12/05/2022 14:55

Унаслідок ворожого обстрілу школи-інтернату в Новгород-Сіверському, що в Чернігівській області, загинули троє людей. Ще 12 отримали поранення.

Ворог відкрив вогонь о 00:20, повідомили в ДСНС у четвер, 12 травня. Від обстрілу почалася пожежа.

“Вогнем знищено конструктивні елементи на площі 280 кв.м. В результаті події 3 людини загинуло та 12 травмовані. Для ліквідації наслідків залучались 4 одиниці техніки 18 людей особового складу ДСНС”, – повідомили рятувальники.

Додамо, що будівлі шкіл часто використовуються українцями як сховища. Ворог знає про це і веде по них вогонь. Минулого тижня ворог скинув бомбу на школу на Луганщині, де від обстрілів укривалося майже все село. За словами голови ОВА, під уламками могли загинути понад 60 людей.

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