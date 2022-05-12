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Розвідники 80-ї бригади ДШВ викликали вогонь артилерії на себе: знищено близько 30 окупантів

12/05/2022 17:13

Розвідники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ під час однієї з бойових вилазок викликали вогонь артилерії на себе, внаслідок цього знищено близько 30 окупантів.

Про це в четвер, 12 травня, повідомила пресслужба військової частини.

Зазначається, що під час підготовки підрозділу до наступальної операції на південому напрямку двом військовослужбовцям-десантникам з позивними “Тєхнарь “ і “Малий”  було доручено провести дорозвідку і виявити спостережні пости противника та місця його дислокації.

“Висунувшись вперед, розвідники помітили, що у сусідній лісопосадці знаходяться спостережні пости ворога. Зафікусувавши їх, хлопці вирішили далі вести розвідувальні дії та непомітно обійти цю посадку з флангу, щоб зібрати щодо противника ще більше інформації. Пройшовши уздовж лісосмуги, десантники побачили ферму, огороджену парканом. Біля воріт  знаходився вартовий, що охороняв вхід на ферму. “Технарь” і “Малий” прийняли рішення – вартового “зняти” і зазирнути у двір ферми”, – йдеться в повідомленні. 

Розвідники проникли на ферму – в ангарі стояли бронемашини ворога, а в одному з приміщень   був розташований особовий склад російських загарбників. 

Аби  відвлікти противника і  безпечно відійти, десантники кинули у двір ферми кілька ручних гранат. Окупанти запанікували. 

“Рашисти,  вирішивши,  що на них напала потужна ДРГ ЗСУ, відкрили хаотичний, неприцільнй  вогонь. Скориставшись цією метушнею, “ДРГ”, у складі всього лише двох чоловік, яких не зачепили ворожі кулі,  без перешкод відійшли  в сторону,  заховались у  “зеленці”, де продовжували вести спостереження за противником”, – інформують у бригаді. 

Потім розвідники передали в штаб координати ферми – для того, щоб по ній був нанесений артилерійський удар.

“Знаходились хлопці у всього в 100 метрах від скупчення ворога.Тому, повідомляючи про локацію окупантів, розвідники, фактично викликали арт. вогонь на себе. Є така фраза, знайома з фільмів про Другу Світову: “Викликаю вогонь на себе”. Власне, приблизно так і робили наші десантники вже у цій війні. Щоб зважитися на таке, треба мати неабияку мужність , твердість, мотивованість”, – наголошують у військовій частині. 

Задум був вдалим: розвідка та артилерія спрацювали ідеально.

“Артилеристи ДШВ ЗСУ, отримавши координати, потужним вогнем своїх гармат відправили всіх російських солдат, що знаходились на тій фермі – приблизно 30 чоловік – в компанію до екіпажа крейсера “Москва”, заодно знищивши кілька одиниць ворожої бронетехніки”, – резюмували у військовій частині. 

“Тєхнарь” і ” Малий” указом президента нагороджені орденами “За мужність”. 

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