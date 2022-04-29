Десантники з 80-ї бригади спалили ворожу бронетехніку разом із екіпажем. ВІДЕО

Військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на одному з напрямків фронту знищили низку російських окупантів разом із ворожою бронетехнікою.
Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба 80-ї одшбр.
“Ось так, воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів разом з бронетехнікою.
Продовжуємо далі виконувати бойові завдання та знищувати ворогів України! Слава ДШВ!”, – йдеться в повідомленні.
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