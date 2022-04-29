Десантники з 80-ї бригади спалили ворожу бронетехніку разом із екіпажем. ВІДЕО

На Київщині чоловіку повідомили про підозру через шахрайство під виглядом евакуаційних перевезень

У Київській області правоохоронці повідомили про підозру в шахрайстві чоловікові, що розміщував у інтернеті фіктивні оголошення про евакуаційну перевезення. Про це вранці в п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба Київської...