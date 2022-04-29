“Горіть у пеклі, окупанти”: воїни 59 омпбр показали знищення російського танка. ВІДЕО

Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка на одному з напрямків фронту знищили російський танк.
Про це вдень у п’ятницю, 29 квітня, повідомила пресслужба 59 омпбр.
“Російські окупанти продовжують гинути у безславній та безцільній для них війні. Ступивши на українську землю, вони підписали собі смертний вирок.
Ніхто не сховається від праведного гніву ЗСУ. Ще мінус один рашистський танк. Горіть у пеклі!” – йдеться в повідомленні.
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