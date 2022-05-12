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Рада схвалила конфіскацію майна громадян РФ і Білорусі

12/05/2022 15:13

Верховна Рада схвалили конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це в четвер, 12 травня, повідомляє “Економічна правда”.

Перша версія законопроєкту була ветована президентом. Після доопрацювання акту нардепи повторно його ухвалили.

Закон запроваджує новий вид санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, якими така особа може прямо чи опосередковано розпоряджатися.

Йдеться про повне позбавлення майна, а не обмеження права розпоряджатися ним (як класичні санкції). Тому застосовуватися така сувора міра буде лише в період дії правового режиму воєнного стану і стосуватиметься тих осіб, щодо яких попередньо вже були застосовані санкції у вигляді блокування активів.

Конфісковані активи будуть використані для посилення обороноздатності та відновлення України.

Перевагою є можливість конфісковувати не лише те майно, яке перебуває на території України, а й поза її межами. Це істотно збільшить частку такого майна, хоча потребуватиме значної міжнародної співпраці.

Коло суб’єктів, на яких дія закону може поширюватися, дуже широке. Національне агентство з питань запобігання корупції розшукало 11 141 фізичних осіб та 2 976 компаній, які причетні до війни.

Забрати активи можна буде як у фізичних, так і юридичних осіб, при цьому, як росіян і білорусів, так і будь-кого іншого, хто формально або і не формально володіє іншими паспортами.

Конфіскація стосуватиметься не усіх, а лише тих осіб, дії яких створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, а також значною мірою сприяли таким діям.

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Україна

Рада схвалила конфіскацію майна громадян РФ і Білорусі

Верховна Рада схвалили конфіскацію майна фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь. Про це в четвер, 12 травня, повідомляє “Економічна правда”. Перша версія законопроєкту була ветована президентом....

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